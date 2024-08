Mit voller Klebkraft voraus: Henkel präsentiert Lösungen für nachhaltige Verpackungen

Ständig wechselnde Verbraucherbedürfnisse und neue gesetzliche Vorgaben stellen die Verpackungsindustrie vor immer neue Herausforderungen. Seit über 40 Jahren werden auf der FACHPACK in Nürnberg Trends und Entwicklungen rund um Nachhaltigkeit, Technik und Prozesse vorgestellt und diskutiert. Vom 24. bis 26. September leistet Henkel Adhesive Technologies in Halle 1, Stand 153 mit seinen innovativen Klebstofflösungen einen wertvollen Beitrag zum Leitthema „Transition in Packaging". Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.