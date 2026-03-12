|
Mitsui High-tec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mitsui High-tec hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 23,31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,35 Prozent auf 55,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui High-tec 56,68 Milliarden JPY umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 17,25 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitsui High-tec 66,86 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,60 Prozent auf 218,33 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
