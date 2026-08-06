MITSUI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MITSUI gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MITSUI ein EPS von 9,22 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 27,28 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MITSUI 22,83 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at