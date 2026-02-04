Mitsui legte Quartalsergebnis vor

Mitsui hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 65,67 JPY gegenüber 82,27 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mitsui in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3 597,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 3 651,48 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at