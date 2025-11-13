MITSUI MINING stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MITSUI MINING hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 JPY. Im Vorjahresviertel waren -5,170 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25,44 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at