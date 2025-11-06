Mitsui OSKLines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mitsui OSKLines hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 184,36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui OSKLines noch ein Gewinn pro Aktie von 385,15 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mitsui OSKLines in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 437,07 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 464,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at