Bertelsmann Aktie

Bertelsmann

WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942

13.11.2025 08:33:56

Mittdreißiger startet 2027: Mohn-Enkel Thomas Coesfeld wird Bertelsmann-Chef

Lange wird in der Medienbranche spekuliert, welcher der Coesfeld-Brüder Thomas Rabe an der Spitze des Bertelsmann-Konzerns beerbt. Der jüngere der Enkel von Reinhard Mohn macht das Rennen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
