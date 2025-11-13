Bertelsmann Aktie
WKN DE: 522994 / ISIN: DE0005229942
|
13.11.2025 08:33:56
Mittdreißiger startet 2027: Mohn-Enkel Thomas Coesfeld wird Bertelsmann-Chef
Lange wird in der Medienbranche spekuliert, welcher der Coesfeld-Brüder Thomas Rabe an der Spitze des Bertelsmann-Konzerns beerbt. Der jüngere der Enkel von Reinhard Mohn macht das Rennen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
