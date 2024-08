Mittwochshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

Für den Euro STOXX 50 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,50 Prozent fester bei 4 923,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,177 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,122 Prozent stärker bei 4 904,76 Punkten, nach 4 898,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 904,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 924,42 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,331 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 4 862,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2024, den Stand von 5 030,35 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 4 293,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 9,10 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell adidas (+ 2,06 Prozent auf 228,30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,68 Prozent auf 489,60 EUR), Allianz (+ 1,19 Prozent auf 279,60 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,15 Prozent auf 3,73 EUR) und Siemens (+ 1,05 Prozent auf 168,88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Eni (-0,70 Prozent auf 14,68 EUR), BMW (-0,57 Prozent auf 84,30 EUR), UniCredit (-0,46 Prozent auf 36,40 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,19 Prozent auf 62,44 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,14 Prozent auf 96,68 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 912 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 340,690 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

