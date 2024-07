Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,71 Prozent tiefer bei 4 474,19 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,239 Prozent auf 4 495,49 Punkte an der Kurstafel, nach 4 506,26 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 456,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 495,49 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 2,06 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 485,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 326,92 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 3 924,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,34 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Roche (+ 5,83 Prozent auf 274,00 CHF), BASF (+ 2,96 Prozent auf 45,11 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,89 Prozent auf 43,59 GBP), GSK (+ 1,83 Prozent auf 15,29 GBP) und BP (+ 1,37 Prozent auf 4,53 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-2,12 Prozent auf 183,26 EUR), Siemens (-1,74 Prozent auf 178,40 EUR), RELX (-1,58 Prozent auf 34,92 GBP), Richemont (-1,52 Prozent auf 136,25 CHF) und UBS (-1,11 Prozent auf 27,60 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20 573 115 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 575,893 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Mit 9,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at