Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,75 Prozent leichter bei 4 440,05 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,410 Prozent auf 4 455,46 Punkte an der Kurstafel, nach 4 473,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 456,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 427,16 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,313 Prozent nach oben. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 4 541,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 394,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, lag der STOXX 50 bei 3 994,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8,51 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Reckitt Benckiser (+ 1,93 Prozent auf 44,93 GBP), Rio Tinto (+ 1,34 Prozent auf 49,38 GBP), National Grid (+ 0,70 Prozent auf 9,56 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,62 Prozent auf 27,64 GBP) und BP (+ 0,53 Prozent auf 4,53 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,07 Prozent auf 48,37 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 26,85 CHF), Richemont (-1,73 Prozent auf 133,40 CHF), SAP SE (-1,48 Prozent auf 193,82 EUR) und Siemens (-1,26 Prozent auf 171,44 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 17 074 198 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 537,652 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HSBC-Aktie mit 9,70 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at