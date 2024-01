Mittwochshandel in Frankfurt: Gewinne im TecDAX

Der TecDAX zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,58 Prozent höher bei 3 340,60 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 493,833 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 3 300,90 Punkte an der Kurstafel, nach 3 288,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 341,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 299,48 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 324,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2 873,53 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 171,78 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 0,482 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 7,03 Prozent auf 29,54 EUR), SAP SE (+ 6,25 Prozent auf 158,70 EUR), MorphoSys (+ 4,47) Prozent auf 34,35 EUR), AIXTRON SE (+ 4,37 Prozent auf 35,81 EUR) und Nordex (+ 3,14 Prozent auf 9,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Siltronic (-1,74 Prozent auf 90,60 EUR), ADTRAN (-1,26 Prozent auf 7,03 USD), Energiekontor (-1,03 Prozent auf 77,00 EUR), Telefonica Deutschland (-0,47 Prozent auf 2,35 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,45 Prozent auf 39,84 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SAP SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 137 335 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 175,853 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,99 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

