Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt nachmittags zu

Der SDAX steigt am Nachmittag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,49 Prozent höher bei 15 158,57 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 123,254 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,244 Prozent auf 15 121,46 Punkte an der Kurstafel, nach 15 084,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 204,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 053,06 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 15.04.2024, einen Wert von 14 258,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.02.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 827,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wurde der SDAX mit 13 603,53 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 204,50 Punkten. 13 230,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Ceconomy St (+ 5,75 Prozent auf 2,61 EUR), Grand City Properties (+ 5,38 Prozent auf 11,36 EUR), INDUS (+ 4,90 Prozent auf 28,90 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 4,29 Prozent auf 46,16 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,92 Prozent auf 7,43 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SCHOTT Pharma (-14,63 Prozent auf 31,86 EUR), thyssenkrupp nucera (-9,31 Prozent auf 12,03 EUR), PVA TePla (-3,61 Prozent auf 19,51 EUR), Wüstenrot Württembergische (-2,96 Prozent auf 13,10 EUR) und Dürr (-2,10 Prozent auf 25,12 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 024 151 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie hat im SDAX mit 16,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,04 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at