Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu

Der TecDAX entwickelte sich am Mittwochabend positiv.

Schlussendlich kletterte der TecDAX im XETRA-Handel um 1,55 Prozent auf 3 066,70 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 437,263 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,105 Prozent auf 3 023,20 Punkte an der Kurstafel, nach 3 020,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 072,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 023,20 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1,16 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 3 060,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.06.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 170,46 Punkten auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.09.2022, einen Stand von 2 777,68 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 5,51 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 897,14 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4,62 Prozent auf 333,00 EUR), Nagarro SE (+ 3,86 Prozent auf 70,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,80 Prozent auf 82,94 EUR), MorphoSys (+ 3,76 Prozent auf 30,06 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,38 Prozent auf 58,78 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil JENOPTIK (-0,81 Prozent auf 24,54 EUR), SAP SE (-0,29 Prozent auf 125,46 EUR), Kontron (-0,17 Prozent auf 18,03 EUR), EVOTEC SE (+ 0,00 Prozent auf 21,56 EUR) und ADTRAN (+ 0,26 Prozent auf 7,75 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 5 629 878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 148,178 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie mit 9,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,40 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

