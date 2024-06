Mittwochshandel in London: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,27 Prozent leichter bei 8 225,33 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,577 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 247,79 Punkten, nach 8 247,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 302,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 205,04 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,150 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 317,59 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, bei 7 930,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 453,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 1,73 Prozent auf 2,35 GBP), Marks Spencer (+ 1,46 Prozent auf 2,92 GBP), Centrica (+ 1,32 Prozent auf 1,38 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,21 Prozent auf 8,88 GBP) und Associated British Foods (+ 1,04 Prozent auf 25,24 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Ocado Group (-3,24 Prozent auf 2,81 GBP), Flutter Entertainment (-2,43 Prozent auf 144,40 GBP), Entain (-2,00 Prozent auf 6,47 GBP), Land Securities Group (-1,92 Prozent auf 6,14 GBP) und Imperial Brands (-1,56 Prozent auf 20,23 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 185 304 560 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 229,195 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at