Mittwochshandel in London: FTSE 100 legt zu

So bewegt sich der FTSE 100 am dritten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,92 Prozent auf 8 222,52 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,568 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 147,81 Punkten in den Handel, nach 8 147,81 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 243,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 147,81 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,277 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 8 433,76 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 7 747,81 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 12.06.2023, mit 7 570,69 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,49 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 14,93 Prozent auf 4,77 GBP), StJamess Place (+ 5,71 Prozent auf 5,37 GBP), Burberry (+ 4,26 Prozent auf 10,53 GBP), Rightmove (+ 3,55 Prozent auf 5,72 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 3,35 Prozent auf 23,46 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Legal General (-5,35 Prozent auf 2,30 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0,95 Prozent auf 4,80 GBP), Smurfit Kappa (-0,69 Prozent auf 42,29 EUR), Vodafone Group (-0,60 Prozent auf 0,70 GBP) und Associated British Foods (-0,48 Prozent auf 25,05 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 58 443 342 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 231,657 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,23 erwartet. Mit 11,21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

