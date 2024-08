Mittwochshandel in London: FTSE 100 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge

Am Mittwoch springt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,01 Prozent auf 8 274,43 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 2,558 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 273,32 Punkte an der Kurstafel, nach 8 273,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 270,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 295,94 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,445 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wies der FTSE 100 8 155,72 Punkte auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 21.05.2024, einen Stand von 8 416,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 257,82 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,16 Prozent aufwärts. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Airtel Africa (+ 3,53 Prozent auf 1,14 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,56 Prozent auf 1,26 GBP), Diageo (+ 2,08 Prozent auf 24,92 GBP), Anglo American (+ 1,83 Prozent auf 22,85 GBP) und Rio Tinto (+ 1,41 Prozent auf 48,45 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Severn Trent (-2,45 Prozent auf 24,70 GBP), United Utilities (-1,96 Prozent auf 9,65 GBP), 3i (-1,62 Prozent auf 31,65 GBP), BT Group (-1,06 Prozent auf 1,35 GBP) und Segro (-1,01 Prozent auf 8,65 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22 523 192 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at