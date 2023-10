Mittwochshandel in Moskau: So bewegt sich der RTS mittags

Der RTS notiert am Mittwoch im Plus.

Um 12:01 Uhr bewegt sich der RTS im MICEX-Handel 0,92 Prozent höher bei 1 005,74 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 7,634 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,133 Prozent auf 995,23 Punkte an der Kurstafel, nach 996,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des RTS lag am Mittwoch bei 992,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 006,25 Punkten erreichte.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der RTS bereits um 1,27 Prozent. Der RTS stand noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 1 033,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 997,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 964,67 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 4,43 Prozent zu Buche. Der RTS markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen derzeit Polymetal (+ 3,63 Prozent auf 539,80 RUB), TMK (+ 2,47 Prozent auf 221,44 RUB), Transneft Pref (+ 1,61 Prozent auf 142 350,00 RUB), Rosneft Oil Company (+ 1,38 Prozent auf 556,55 RUB) und LSR (+ 1,26 Prozent auf 720,80 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind derweil TATNEFT PJSC (-3,23 Prozent auf 628,50 RUB), TATNEFT Pref (-3,08 Prozent auf 629,60 RUB), Rostelecom PJSC Pref (-1,31 Prozent auf 68,00 RUB), Novolipetsk Steel (-1,24 Prozent auf 205,14 RUB) und Surgutneftegas (-0,59 Prozent auf 33,10 RUB).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im RTS auf

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 23 274 080 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Yandex mit 6,454 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,79 zu Buche schlagen. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

