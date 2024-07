Mittwochshandel in Wien: ATX Prime steigt mittags

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,16 Prozent höher bei 1 831,77 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 1 828,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 828,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 834,73 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 822,79 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 1,32 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 830,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 787,01 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 1 573,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,87 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit DO (+ 2,22 Prozent auf 166,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,79 Prozent auf 37,00 EUR), Polytec (+ 1,48) Prozent auf 3,43 EUR), Vienna Insurance (+ 1,32 Prozent auf 30,80 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,22 Prozent auf 12,40 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Kapsch TrafficCom (-2,20 Prozent auf 8,90 EUR), AMAG (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR), Raiffeisen (-0,87 Prozent auf 17,05 EUR), Frequentis (-0,63 Prozent auf 31,80 EUR) und Andritz (-0,53 Prozent auf 55,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 173 410 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,942 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

