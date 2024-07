Mittwochshandel in Zürich: SPI auf grünem Terrain

Das macht der SPI am dritten Tag der Woche.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 16 086,73 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,081 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,059 Prozent fester bei 16 042,52 Punkten, nach 16 033,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 16 090,96 Punkte, das Tagestief hingegen 16 042,52 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 0,584 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 10.06.2024, einen Stand von 16 114,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 158,81 Punkten auf. Der SPI lag vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 14 432,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,41 Prozent aufwärts. Bei 16 309,66 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern markiert.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ONE swiss bank (+ 21,88 Prozent auf 3,90 CHF), SHL Telemedicine (+ 11,38 Prozent auf 4,60 CHF), Spexis (+ 9,51 Prozent auf 0,09 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,75 Prozent auf 12,36 CHF) und Medmix (+ 3,03 Prozent auf 14,26 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Villars SA (-6,45 Prozent auf 580,00 CHF), Evolva (-5,98 Prozent auf 0,91 CHF), Addex Therapeutics (-5,96 Prozent auf 0,06 CHF), GAM (-5,48 Prozent auf 0,22 CHF) und Adval Tech (-5,00 Prozent auf 95,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 589 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 245,831 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at