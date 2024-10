Mittwochshandel in Zürich: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag.

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,20 Prozent leichter bei 16 099,50 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,197 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,121 Prozent auf 16 151,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 131,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 209,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 099,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,996 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 514,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, wurde der SPI auf 15 955,51 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, wurde der SPI mit 14 240,53 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Schlatter Industries (+ 2,48 Prozent auf 24,80 CHF), Rieter (+ 2,06 Prozent auf 99,00 CHF), CPH Group (+ 2,01 Prozent auf 71,20 CHF), Julius Bär (+ 1,49 Prozent auf 51,62 CHF) und EFG International (+ 1,41 Prozent auf 11,52 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen HOCHDORF (-6,71 Prozent auf 0,64 CHF), Evolva (-6,32 Prozent auf 0,83 CHF), DocMorris (-5,89 Prozent auf 34,54 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,88 Prozent auf 0,16 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,14 Prozent auf 17,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 684 649 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 246,437 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at