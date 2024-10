Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht mittags Abschläge

Am Mittwoch tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,25 Prozent schwächer bei 16 154,08 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 16 205,47 Punkte an der Kurstafel, nach 16 194,59 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 256,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16 150,18 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,31 Prozent nach unten. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 23.09.2024, den Stand von 15 934,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, lag der SPI bei 16 301,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, lag der SPI bei 13 551,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 10,87 Prozent. Bei 16 557,98 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,15 Prozent auf 25,90 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,71 Prozent auf 0,09 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,90 Prozent auf 6,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 3,09 Prozent auf 0,10 CHF) und DocMorris (+ 2,44 Prozent auf 31,02 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil u-blox (-11,03 Prozent auf 71,00 CHF), Evolva (-7,27 Prozent auf 0,82 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-5,84 Prozent auf 13,86 CHF), Molecular Partners (-4,66 Prozent auf 5,53 CHF) und Peach Property Group (-4,57 Prozent auf 8,56 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ARYZTA-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 839 519 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,218 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at