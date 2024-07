Mittwochshandel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX schlussendlich 0,27 Prozent fester bei 15 998,36 Punkten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,077 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,210 Prozent auf 15 989,00 Punkte an der Kurstafel, nach 15 955,51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 16 043,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 962,72 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,412 Prozent nach. Vor einem Monat, am 03.06.2024, stand der SPI noch bei 15 982,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, lag der SPI noch bei 15 295,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wurde der SPI auf 14 786,37 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,80 Prozent zu Buche. Bei 16 309,66 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 77,50 Prozent auf 0,07 CHF), AIRESIS (+ 10,29 Prozent auf 0,45 CHF), DocMorris (+ 8,76 Prozent auf 56,50 CHF), Sulzer (+ 6,53 Prozent auf 133,80 CHF) und Sensirion (+ 5,79 Prozent auf 84,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Molecular Partners (-8,47 Prozent auf 5,94 CHF), Idorsia (-8,33 Prozent auf 2,09 CHF), GAM (-5,58 Prozent auf 0,22 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-3,95 Prozent auf 15,80 CHF) und Edisun Power Europe (-3,13 Prozent auf 77,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 611 033 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 242,913 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

2025 hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at