18.05.2026 06:31:29

mixi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

mixi hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 102,15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei mixi noch ein Gewinn pro Aktie von 105,05 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat mixi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 44,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 260,72 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte mixi 255,43 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 171,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 154,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen