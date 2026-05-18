mixi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

mixi hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 102,15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei mixi noch ein Gewinn pro Aktie von 105,05 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat mixi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 44,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 260,72 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte mixi 255,43 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 171,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 154,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at