MKSystem präsentierte Quartalsergebnisse

MKSystem hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

MKSystem hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,310 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 750,2 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 747,7 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at