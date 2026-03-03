Minmetals Resources LtdShs Aktie
WKN: A0BLUG / ISIN: HK1208013172
|
03.03.2026 12:40:42
MMG Issues 2026 Outlook
(RTTNews) - MMG Limited (OMS1.F, 1208.HK) said, for 2026, the company expects: total capital expenditure to be between $1.6 billion and $1.7 billion, including $800-850 million for Las Bambas and $500-550 million for Khoemacau. For Las Bambas, the company projects production between 380,000 and 400,000 tonnes of copper in copper concentrate.
For 2025, net profit after tax to equity holders increased to $509.4 million from $161.9 million, prior year. Revenue was $6.2 billion, a 39% increase from 2024. The Board did not recommend the payment of a dividend for the 2025 period.
MMG shares are trading HK$10.00, down 9.34%.
Aktien in diesem Artikel
|Minmetals Resources LtdShs
|1,11
|-6,72%
