Mobileye Aktie
WKN DE: A119ES / ISIN: NL0010831061
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16.06.2026 16:09:00
Mobileye plant eigenen Robotaxi-Service ab 2027
Die Intel-Marke Mobileye will ab 2027 einen eigenen Robotaxi-Service in den USA anbieten und damit über die Rolle als Technologiezulieferer hinauswachsen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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