06.11.2025 06:31:29
Mochida Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mochida Pharmaceutical hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 55,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mochida Pharmaceutical 35,86 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 25,69 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
