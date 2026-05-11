Modiv: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Modiv lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,76 Prozent auf 11,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Modiv 11,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at