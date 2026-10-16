Moleculin Biotech Aktie
WKN DE: A2ALMU / ISIN: US60855D1019
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16.10.2026 16:42:02
Moleculin Biotech To Effect 1-for-20 Reverse Stock Split
(RTTNews) - On Friday, Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) announced that it plans to effect a 1-for-20 reverse stock split of its common stock, effective October 20.
The company's common stock will begin trading on the Nasdaq Capital Market on October 20, 2026, on a split-adjusted basis under the existing ticker MBRX.
The company will implement a 1-for-20 reverse stock split on October 20, 2026, reducing outstanding shares from approximately 20.9 million to 1.05 million. Fractional shares will be paid in cash, while the $0.001 par value and 500 million authorized shares will remain unchanged.
On the Nasdaq, the shares were trading 17.37 percent down at $0.3058.
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