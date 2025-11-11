mondaycom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

mondaycom hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat mondaycom 316,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 251,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at