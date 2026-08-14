Moneta Gold legte Quartalsergebnis vor

Moneta Gold hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at