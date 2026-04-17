Money Forward,Inc Un: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Money Forward,Inc Un präsentierte am 14.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Money Forward,Inc Un im vergangenen Quartal 94,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Money Forward,Inc Un 76,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at