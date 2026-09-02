MongoDB Stock Falls 10% Despite Strong Q2 Results

(RTTNews) - MongoDB Inc. (MDB) shares are currently trading at $389.32, down $44.89, or 10.33 percent on Wednesday, despite the company reporting strong second-quarter results and raising its full-year fiscal 2027 guidance.

MongoDB closed the previous session at $434.21 and opened at $378.38 on the Nasdaq. The stock has traded between $371.00 and $393.00 during the session, with volume at 3.40 million shares, versus average volume of 1.54 million. Its 52-week trading range is $215.68 to $473.10.

MongoDB reported net income of $40.9 million, or $0.50 per share, compared with a net loss of $47.0 million, or $0.58 per share, a year earlier. Adjusted net income increased to $162.6 million, or $1.90 per share, from $87.2 million, or $1.00 per share. Revenue climbed 30 percent to $771.8 million, with subscription revenue rising 31 percent to $747.1 million and services revenue increasing 29 percent to $24.6 million.

For the third quarter, MongoDB expects revenue of $756 million to $761 million and adjusted EPS of $1.57 to $1.61. For fiscal 2027, it now forecasts revenue of $2.99 billion to $3.03 billion and adjusted EPS of $6.39 to $6.58.