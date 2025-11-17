Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
17.11.2025 16:51:42
Monika Walser tritt ab: Zeitenwende bei Luxusmöbel-Firma de Sede
Bei der Premium-Möbelmanufaktur de Sede in Klingnau kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Nach gut zehn Jahren als CEO tritt Monika Walser ab, per 1. November hat Jelena Dodig die operative Leitung übernommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!