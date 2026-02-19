Monitor Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

Monitor Ventures hat am 17.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

