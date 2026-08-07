MonotaRO: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MonotaRO hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MonotaRO 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 613,0 Millionen USD – ein Plus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MonotaRO 561,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at