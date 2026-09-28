Monster Beverage Is Already Huge. Can It Keep Growing?

Monster Beverage (NASDAQ: MNST) has reached the point where its size becomes part of the investment question.

The company generated more than $8 billion in revenue in 2025. So naturally, investors ask: How much bigger can Monster Beverage really get? It's a fair question. After all, Monster Beverage has already built one of the world's best-known energy drink brands.

Yet Monster Beverage's growth hasn't slowed to the degree you might expect from a company of its massive size. In the second quarter of 2026, revenue increased 20.2% year over year, while net income climbed 19.6%.

Continue reading