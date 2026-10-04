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04.10.2026 15:30:00

Monster Beverage's Biggest Moat Isn't Its Energy Drink. It's Something Else.

Monster Beverage (NASDAQ: MNST) sells energy drinks. That sounds like a simple business. The ingredients aren't particularly difficult to find. Competitors can make similar products, and consumers have never had more choices, from Red Bull and Celsius to C4.

Yet Monster Beverage generated $8 billion of revenue in 2025. If the drink is so easy to copy, why is the business so difficult to compete with? The answer is that Monster Beverage's moat isn't what's inside the can. It's everything around it.

Image source: Getty Images.

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