Montagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,56 Prozent auf 4 538,51 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,085 Prozent auf 4 509,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 513,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 540,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 509,50 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.05.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 496,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 395,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 945,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,91 Prozent zu. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Sanofi (+ 3,53 Prozent auf 90,50 EUR), UniCredit (+ 3,14 Prozent auf 35,13 EUR), Novartis (+ 2,28 Prozent auf 96,13 CHF), BNP Paribas (+ 2,24 Prozent auf 60,73 EUR) und BASF (+ 2,07 Prozent auf 46,09 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,12 Prozent auf 179,04 EUR), National Grid (-0,80 Prozent auf 8,92 GBP), EssilorLuxottica (-0,33 Prozent auf 208,80 EUR), Schneider Electric (-0,09 Prozent auf 226,58 EUR) und Unilever (-0,05 Prozent auf 44,32 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 678 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 584,508 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5,49 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 9,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at