Montagshandel in Europa: STOXX 50 gibt zum Start nach

So bewegt sich der STOXX 50 am Morgen.

Um 09:11 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent auf 4 424,17 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,234 Prozent tiefer bei 4 414,36 Punkten, nach 4 424,72 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 424,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 408,67 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.08.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 453,29 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 475,21 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, lag der STOXX 50 bei 4 021,49 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,12 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 0,92 Prozent auf 120,38 GBP), UniCredit (+ 0,79 Prozent auf 37,18 EUR), Diageo (+ 0,72 Prozent auf 24,88 GBP), Unilever (+ 0,43 Prozent auf 49,60 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,29 Prozent auf 46,11 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rio Tinto (-0,94 Prozent auf 47,13 GBP), Glencore (-0,91 Prozent auf 3,74 GBP), HSBC (-0,86 Prozent auf 6,53 GBP), Nestlé (-0,73 Prozent auf 86,96 CHF) und BASF (-0,67 Prozent auf 43,31 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 923 543 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 543,184 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,86 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at