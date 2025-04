Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit Gewinnen

Am Dienstag legt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,76 Prozent auf 4 580,01 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,408 Prozent auf 4 564,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 545,65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 605,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 564,20 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 4 761,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.12.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 308,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 428,10 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5,56 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 4 291,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 165,80 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 248,05 EUR), Rio Tinto (+ 1,42 Prozent auf 46,52 GBP), Glencore (+ 1,34 Prozent auf 2,84 GBP) und UniCredit (+ 1,14 Prozent auf 52,39 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BP (-1,08 Prozent auf 4,31 GBP), National Grid (-0,54 Prozent auf 10,04 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 53,90 EUR), HSBC (+ 0,02 Prozent auf 8,74 GBP) und BAT (+ 0,19 Prozent auf 31,88 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 13 958 711 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 293,065 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,27 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at