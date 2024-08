Montagshandel in Europa: STOXX 50 startet im Plus

Der STOXX 50 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent auf 4 363,71 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 4 352,29 Punkte an der Kurstafel, nach 4 351,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 352,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 365,29 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 12.07.2024, bei 4 577,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 4 525,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 3 973,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 6,64 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Zurich Insurance (+ 1,50 Prozent auf 467,70 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,33 Prozent auf 440,60 EUR), Diageo (+ 1,24 Prozent auf 24,57 GBP), BP (+ 1,21 Prozent auf 4,39 GBP) und UBS (+ 1,17 Prozent auf 25,03 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Unilever (-0,23 Prozent auf 47,19 GBP), BAT (+ 0,04 Prozent auf 28,02 GBP), Roche (+ 0,11 Prozent auf 277,40 CHF), SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 190,18 EUR) und Nestlé (+ 0,18 Prozent auf 89,16 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 796 034 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 543,229 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

