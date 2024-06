Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,11 Prozent auf 25 748,68 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 230,990 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,003 Prozent tiefer bei 25 718,53 Punkten, nach 25 719,43 Punkten am Vortag.

Bei 25 779,05 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 718,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.05.2024, bei 27 441,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 064,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 27 480,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 4,06 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 1,37 Prozent auf 20,70 EUR), Sixt SE St (+ 1,25 Prozent auf 68,80 EUR), KION GROUP (+ 1,15 Prozent auf 40,42 EUR), TAG Immobilien (+ 1,13 Prozent auf 13,37 EUR) und Aurubis (+ 0,99 Prozent auf 71,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen EVOTEC SE (-4,46 Prozent auf 8,03 EUR), Delivery Hero (-2,16 Prozent auf 27,24 EUR), PUMA SE (-0,84 Prozent auf 44,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,83 Prozent auf 83,65 EUR) und ENCAVIS (-0,59 Prozent auf 16,95 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 325 671 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 18,489 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2024 präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,80 Prozent gelockt.

