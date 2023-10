Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Am Montag notierte der SDAX via XETRA schlussendlich 0,71 Prozent tiefer bei 12 588,77 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 105,074 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,455 Prozent auf 12 620,87 Punkte an der Kurstafel, nach 12 678,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 663,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 548,73 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 080,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 225,60 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, bei 10 527,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 4,17 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 980,54 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 3,57 Prozent auf 5,65 EUR), BayWa (+ 2,81 Prozent auf 32,90 EUR), KWS SAAT SE (+ 2,24 Prozent auf 54,80 EUR), ZEAL Network SE (+ 1,28 Prozent auf 31,70 EUR) und PATRIZIA SE (+ 1,20 Prozent auf 7,61 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen TRATON (-5,41 Prozent auf 18,71 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,50 Prozent auf 35,01 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-3,89 Prozent auf 31,64 EUR), PVA TePla (-3,47 Prozent auf 14,73 EUR) und MorphoSys (-3,41 Prozent auf 22,68 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 070 980 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,890 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at