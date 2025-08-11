Eckert & Ziegler Aktie
|57,70EUR
|-1,40EUR
|-2,37%
WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700
EckertZiegler Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Da das Gewinnwachstum des Unternehmens nachlassen könnte, erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktien wenig attraktiv, schrieb Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eckert & Ziegler Hold
|
Unternehmen:
Eckert & Ziegler
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58,65 €
|
Abst. Kursziel*:
10,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,65%
|
Analyst Name::
Alexander Galitsa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten
|
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
08.08.25
|Eckert & Ziegler-Aktie gibt dennoch ab: Jahresziele bekräftigt (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
08.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
08.08.25
|Optimismus in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
08.08.25
|ROUNDUP: Eckert & Ziegler bestätigt Jahresziele - Aktienkurs sinkt aber (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Eckert & Ziegler
|57,40
|-2,88%
