Montagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Der TecDAX zeigte sich am Abend in Rot.

Am Montag fiel der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 0,33 Prozent auf 3 258,70 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 520,493 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,168 Prozent auf 3 274,88 Punkte an der Kurstafel, nach 3 269,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 284,29 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 254,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 408,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 404,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 3 128,26 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,98 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 3,42 Prozent auf 28,42 EUR), freenet (+ 1,46 Prozent auf 25,02 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,34 Prozent auf 42,42 EUR), HENSOLDT (+ 0,99 Prozent auf 34,64 EUR) und United Internet (+ 0,89 Prozent auf 17,05 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-5,33 Prozent auf 60,35 EUR), Sartorius vz (-2,90 Prozent auf 241,10 EUR), Nordex (-2,81 Prozent auf 13,14 EUR), EVOTEC SE (-2,80 Prozent auf 5,39 EUR) und Energiekontor (-2,34 Prozent auf 58,50 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 545 919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 221,542 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,44 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

