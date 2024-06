Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels leichter

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am ersten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,21 Prozent schwächer bei 19 658,12 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,265 Prozent leichter bei 19 648,23 Punkten, nach 19 700,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 19 596,57 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 691,31 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 24.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 808,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 339,44 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 14 891,48 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 18,82 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 979,93 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 2,45 Prozent auf 187,50 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,22 Prozent auf 505,78 USD), Lucid (+ 2,21 Prozent auf 2,55 USD), Diamondback Energy (+ 1,62 Prozent auf 193,97 USD) und Baker Hughes (+ 1,43 Prozent auf 33,40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen QUALCOMM (-3,45 Prozent auf 205,20 USD), NVIDIA (-2,84 Prozent auf 122,97 USD), Cadence Design Systems (-2,36 Prozent auf 310,89 USD), Marvell Technology (-2,02 Prozent auf 70,44 USD) und Netflix (-1,59 Prozent auf 675,21 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 142 514 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at