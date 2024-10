Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen

Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich Gewinne in Höhe von 0,38 Prozent auf 18 189,17 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,275 Prozent auf 18 069,83 Punkte an der Kurstafel, nach 18 119,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 18 198,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 997,56 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, bei 17 713,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 17 732,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 13 219,32 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 23,18 Prozent zu. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 14,52 Prozent auf 4,81 USD), Nektar Therapeutics (+ 11,11 Prozent auf 1,30 USD), FreightCar America (+ 10,67 Prozent auf 10,79 USD), Innodata (+ 5,41 Prozent auf 16,77 USD) und Corcept Therapeutics (+ 5,35 Prozent auf 46,28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Cumulus Media A (-5,76 Prozent auf 1,31 USD), Nortech Systems (-5,56 Prozent auf 11,71 USD), AXT (-5,10 Prozent auf 2,42 USD), Commercial Vehicle Group (-4,97 Prozent auf 3,25 USD) und Trend Micro (-4,89 Prozent auf 59,08 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 46 971 060 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,101 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

