Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende tief in der Verlustzone

Anleger in New York traten am Montagabend den Rückzug an.

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 3,43 Prozent schwächer bei 16 200,08 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 6,34 Prozent tiefer bei 15 712,53 Punkten, nach 16 776,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 15 708,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 453,46 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 05.07.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 18 352,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 156,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der NASDAQ Composite 13 909,24 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,71 Prozent aufwärts. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Dorel Industries (+ 6,76 Prozent auf 5,30 USD), Trend Micro (+ 3,57 Prozent auf 42,94 USD), Omnicell (+ 1,99 Prozent auf 40,00 USD), ON Semiconductor (+ 1,50 Prozent auf 68,97 USD) und ASML (+ 1,36 Prozent auf 820,35 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Sangamo Therapeutics (-11,86 Prozent auf 0,77 USD), AXT (-11,57 Prozent auf 2,37 USD), Lifetime Brands (-10,61 Prozent auf 7,16 USD), MicroStrategy (-9,60 Prozent auf 1 309,00 USD) und Cutera (-9,24 Prozent auf 1,08 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 145 469 881 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,090 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Ebix-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

