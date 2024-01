Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montag fort.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,14 Prozent fester bei 15 477,41 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,099 Prozent auf 15 470,66 Punkte an der Kurstafel, nach 15 455,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 15 491,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 449,87 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 15 011,35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, wies der NASDAQ Composite 12 643,01 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 11 621,71 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,82 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15 629,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Southside Bancshares (+ 5,20 Prozent auf 32,59 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 4,29 Prozent auf 3,40 USD), Adobe (+ 3,24 Prozent auf 633,81 USD), Nissan Motor (+ 2,89 Prozent auf 576,60 JPY) und EMCORE (+ 2,85 Prozent auf 0,65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Hub Group (-50,37 Prozent auf 45,74 USD), Alliance Resource Partners LP (-7,67 Prozent auf 20,10 USD), Video Display (-5,66 Prozent auf 1,00 USD), Lifetime Brands (-4,94 Prozent auf 7,31 USD) und Grupo Financiero Galicia (-3,95 Prozent auf 20,44 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 1 566 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,770 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index weist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 41,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at